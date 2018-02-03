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Президент Финляндии в 69 лет стал отцом в третий раз


У 69-летнего президента Финляндии Саули Ниинистё родился третий сын. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«У президента Саули Ниинистё и его супруги Йенни Хаукио 2 февраля около 20.00 (21.00 мск) родился мальчик. Мать и ребенок, по словам присутствовавшего при рождении отца, чувствуют себя хорошо», — говорится в заявлении.




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