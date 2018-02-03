YouTube будет ставить особую отметку на видеоролики государственных СМИ
Видеохостинг YouTube будет помечать ролики, опубликованные средствами массовой информации, которые пользуются финансовой поддержкой государства. Как передает Арменпресс, со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация содержится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.
"Главной целью в 2018 году является обеспечение во всем мире большей прозрачности для создателей, рекламодателей и пользователей. <...> С сегодняшнего дня мы начнем публиковать уведомления под видео, которые в той или иной мере были профинансированы государством или общественными организациями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уведомление появится под видео, а над ним будет содержаться ссылка на страницу разместившего ролик СМИ в онлайн-энциклопедии Wikipedia.
Функция пока коснется лишь пользователей в США, говорится в заявлении.