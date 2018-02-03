Председатель Национального совета Швейцарии выступит с посланием в парламенте Армении

3 февраля в Ереван с официальным визитом прибудет делегация во главе с председателем Национального совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом.

В беседе с Арменпресс главный секретарь депутатской группы дружбы Армения-Швейцария Саркис Шаинян сообщил, что это визит на высшем представительском уровне, поскольку в составе делегации будут глава Нацсовета, первый и второй вице-спикеры, представители всех партий.

«Основная цель визита – двусторонние политические и экономические отношения. В 2018г. в Армении будем отмечать 100-летие Первой республики и др. важные даты. Этот визит знаменателен и тем, что это первый официальный зарубежный визит Доминика де Бюмана, чрезвычайный и по длительности – 6 дней. И что особенно важно: де Бюман выступит в НС Армении», - сказал Шаинян, добавив, что намечаются официальные и неофициальные встречи – с президентом РА, премьер-министром, главой МИД, Католикосом.

«Состоится посещение Мемориала и Музея-института Геноцида армян. Мы не забываем также и помощи, оказанной Швейцарией Армении во время Спитакского землетрясения», - сказал он.

Шаинян отметил, что в целом армяно-швейцарские отношения в последние годы были недостаточно удовлетворительными из-за отсутствия необходимых мероприятий.

«Был некий прогресс, но незначительный. Агентство сотрудничества и развития Швейцарии в прошлом году в своих планах двустороннего сотрудничества на 14 млн сократило помощь трем южно-кавказским республикам, что уже повод для беспокойства», - сказал он.

Шаинян отметил, что на предстоящем в октябре в Армении саммите Франкофонии Швейцария представит делегацию в составе 20 экономистов.

«Дипломатия Швейцарии немало содействовала в этом вопросе – чтобы встреча стран-франкофонов состоялась в Ереване, что чрезвычайно важно», - отметил Шаинян.

Сюзи Мурадян