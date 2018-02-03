Время в Ереване: 11:07:36,   3 Февраль

Председатель Национального совета Швейцарии выступит с посланием в парламенте Армении


3 февраля в Ереван с официальным визитом прибудет делегация во главе с председателем Национального совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом.

В беседе с Арменпресс главный секретарь депутатской группы дружбы  Армения-Швейцария Саркис Шаинян сообщил, что это визит на высшем представительском уровне, поскольку в  составе  делегации будут глава Нацсовета, первый и второй вице-спикеры, представители всех партий. 

«Основная цель визита – двусторонние политические и экономические  отношения. В 2018г. в Армении будем отмечать 100-летие  Первой республики и др. важные даты. Этот визит знаменателен и тем, что это первый официальный зарубежный визит Доминика де Бюмана, чрезвычайный и по длительности – 6 дней. И что особенно важно: де Бюман выступит в  НС Армении», - сказал Шаинян, добавив, что намечаются официальные  и неофициальные встречи – с президентом РА, премьер-министром, главой  МИД, Католикосом. 

«Состоится посещение  Мемориала и Музея-института Геноцида армян. Мы  не  забываем также и помощи, оказанной Швейцарией Армении во время Спитакского землетрясения», - сказал он.

Шаинян отметил, что в  целом армяно-швейцарские  отношения в  последние  годы были недостаточно удовлетворительными из-за отсутствия необходимых мероприятий.

«Был некий прогресс, но незначительный. Агентство сотрудничества и развития Швейцарии в прошлом году в своих планах  двустороннего сотрудничества на 14 млн  сократило помощь трем южно-кавказским республикам, что уже повод для  беспокойства», - сказал он.

Шаинян отметил, что на  предстоящем в  октябре в Армении саммите  Франкофонии Швейцария представит делегацию в составе  20 экономистов. 

«Дипломатия Швейцарии немало содействовала в этом вопросе – чтобы встреча стран-франкофонов состоялась в  Ереване, что чрезвычайно важно», - отметил Шаинян.

 

Сюзи Мурадян

 




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