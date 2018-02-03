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Марк Мугалян, предотвративший теракт в поезде Париж-Амстердам, в фильме Клинта Иствуда сыграет самого себя


Профессор Сорбонны Марк Мугалян, героически спасший  пассажиров в поезде Париж-Амстердам от напавшего на них террориста, в фильме  Клинта  Иствуда «В 15:17 – в Париже» сыграет самого себя.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Armenian Weekly.

Сценарий  основан на  реальных событиях автобиографической книги,  написанной тремя американскими пассажирами поезда, которые  помогли предотвратить нападение. Они также представлены в  фильме.

Ожидается, что фильм выйдет на  экраны 9 февраля.




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