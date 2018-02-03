Марк Мугалян, предотвративший теракт в поезде Париж-Амстердам, в фильме Клинта Иствуда сыграет самого себя

Профессор Сорбонны Марк Мугалян, героически спасший пассажиров в поезде Париж-Амстердам от напавшего на них террориста, в фильме Клинта Иствуда «В 15:17 – в Париже» сыграет самого себя.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Armenian Weekly.

Сценарий основан на реальных событиях автобиографической книги, написанной тремя американскими пассажирами поезда, которые помогли предотвратить нападение. Они также представлены в фильме.

Ожидается, что фильм выйдет на экраны 9 февраля.