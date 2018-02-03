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Мировые игроки должны продолжить тесное сотрудничество для урегулирования затянувшихся конфликтов - глава ПА ОБСЕ Георгий Церетели


Глава ПА ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что для урегулирования  затянувшихся конфликтовмировые  игроки должны продолжить тесное сотрудничество.

Как передает Арменпресс, так он заявил, подводя итоги встреч в США с высокопоставленными лицами ООН.

Георгий  Церетели и генсек ПА ОБСЕ Роберто Монтела в США встретились с главой  ГА ОБСЕ Мирославом Лайчаком, вице-генсеком Владимиром Воронковым и др.

В ходе  встреч в центре  внимания сторон были затянувшиеся конфликты, в том числе  и Южном Кавказе, а также вопросы, связанные с гуманитарными проблемами, миграцией и терроризмом.

Церетели представил работу  парламентариев  ОБСЕ  по этим вопросам.

«ОБСЕ и ООН сотрудничают во многих областях, и коль скоро мы  работаем в направлении установления  мира, безопасности и развития, то чрезвычайно важно пользоваться сильными сторонами друг друга. Пока ОБСЕ  работает над такими вопросами,  как борьба с  терроризмом,  поиски путей решения  миграционных проблем и урегулирование  неразрешенных конфликтов, я  уверен, что нам удастся полноценно сотрудничать с ООН в этих областях, - сказал Церетели.

 




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