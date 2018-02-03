Мировые игроки должны продолжить тесное сотрудничество для урегулирования затянувшихся конфликтов - глава ПА ОБСЕ Георгий Церетели

Глава ПА ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что для урегулирования затянувшихся конфликтовмировые игроки должны продолжить тесное сотрудничество.

Как передает Арменпресс, так он заявил, подводя итоги встреч в США с высокопоставленными лицами ООН.

Георгий Церетели и генсек ПА ОБСЕ Роберто Монтела в США встретились с главой ГА ОБСЕ Мирославом Лайчаком, вице-генсеком Владимиром Воронковым и др.

В ходе встреч в центре внимания сторон были затянувшиеся конфликты, в том числе и Южном Кавказе, а также вопросы, связанные с гуманитарными проблемами, миграцией и терроризмом.

Церетели представил работу парламентариев ОБСЕ по этим вопросам.

«ОБСЕ и ООН сотрудничают во многих областях, и коль скоро мы работаем в направлении установления мира, безопасности и развития, то чрезвычайно важно пользоваться сильными сторонами друг друга. Пока ОБСЕ работает над такими вопросами, как борьба с терроризмом, поиски путей решения миграционных проблем и урегулирование неразрешенных конфликтов, я уверен, что нам удастся полноценно сотрудничать с ООН в этих областях, - сказал Церетели.