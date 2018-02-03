Проармянские решения Макрона отвечают ожиданиям армянской диаспоры Франции

Выступление президента Франции Эммануэля Макрона на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций страны пробудило новые надежды среди армян Франции.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Координационного совета.

«Решения президента, направленные на включение 24 апреля в республиканский календарь как день памяти, восстановления закона о криминализации отрицания Геноцида армян и содействия созданию Центра армянской памяти и цивилизации, удовлетворяют ожидания граждан Франции армянского происхождения – наследников жертв первого геноцида ХХ века», - говорится в сообщении.

Координационный совет армянских организаций Франции выражает благодарность Эммануэлю Макрону за содействие в указанных вопросах, которые являются не только выражением почтения памяти жертв и достоинства их потомков, но и стремления оставаться верным общечеловеческим ценностям и основополагающим политическим вопросам, обеспечения безопасности Армении и усмирения Турции.

Координационный совет армянских организаций Франции подчеркивает, что для достижения этих целей мобилизует все усилия. «Мы всей душой принимаем искренность Эммануэля Макрона и сделаем все возможное, чтобы взятые им обязательства стали реальностью как можно раньше – зная, что ничто не мешает ему бороться за справедливость многолетней борьбы армянского народа, особенно против турецкого государства», - говорится в сообщении.

Ежегодный ужин Координационного совета армянских организаций Франции состоялся 30 января в Париже. В нем приняли участие президент Эммануэль Макрон, сэр Парижа Анн Идальго, глава провинции Иль-де-Франс Валери Пекресс, депутаты французского парламента, в том числе и Патрик Деведжян, мэр Лиона Жорж Кепенекян, представители армянской диаспоры. Почетным гостем на ужине был депутат меджлиса Турции ГароПайлан.