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Анимационная студия Pixar собирается выпустить мультфильм о футболистах «Барселоны»


Анимационная студия Pixar собирается выпустить мультфильм, в котором главными героями выступят футболисты «Барселоны». Как передает Арменпресс со ссылкой на lenta.ru,  об этом сообщает La Jugada Financiera.

Сообщается, что сейчас каталонцы ведут переговоры с американскими режиссерами о том, чтобы снять анимационный фильм. Уже есть контакты между менеджерами "Барселоны" и Pixar. С помощью фильма «Барселона» надеется повысить узнаваемость бренда в медиапространстве.




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