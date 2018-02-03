Анимационная студия Pixar собирается выпустить мультфильм о футболистах «Барселоны»

Анимационная студия Pixar собирается выпустить мультфильм, в котором главными героями выступят футболисты «Барселоны». Как передает Арменпресс со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщает La Jugada Financiera.

Сообщается, что сейчас каталонцы ведут переговоры с американскими режиссерами о том, чтобы снять анимационный фильм. Уже есть контакты между менеджерами "Барселоны" и Pixar. С помощью фильма «Барселона» надеется повысить узнаваемость бренда в медиапространстве.