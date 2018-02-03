Более 30 тыс. человек остались без света в Петербурге из-за аварии на ТЭЦ

Авария на ТЭЦ оставила без электричества 31 тыс. человек в Санкт- Петербурге, Как передает Арменпресс, об этом сообщили ТАСС в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

"По Петербургу - осталась [без электричества] 31 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что аварийные отключения произошли на Первомайской и Василеостровской ТЭЦ.

Источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что взрыва на ТЭЦ, о котором сообщали в ряде СМИ, не было. "Никакого взрыва не было, произошло замыкание на трансформаторе", - сказал он.





