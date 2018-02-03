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В Ереване спасатели предотвратили попытку самоубийства


3 февраля в 10:15 часов в МЧС РА  поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина среднего возраста перешагнул через ограду моста  Победы и грозится совершить суицид. Нужна помощь.

На место выехали боевой расчет, оперативная группа ЦКУ МЧС РА и инструктор отдела  психологической помощи.

Как стало известно Арменпресс из пресс-службы МЧС РА, спасателями предотвращена попытка самоубийства А.А., которого госпитализировали в больницу 2-го медобъединения.

 




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