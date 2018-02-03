Европейские индексы снизились - 02-02-18

МОСКВА, 3 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.68% и составил 12785.16 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.64% и составил 5364.98 пункта, британский FTSE снизился на 0.63% и составил 7443.43 пункта, российский MICEX снизился на 0.90% и составил 2281.84 пункта, а RTSI снизился на 1.44% и составил 1270.59 пункта.