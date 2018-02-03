По состоянию 10:00 часов 3 февраля на автодорогах межгосударственного и республиканского значения погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве транспорта, связи и IT-технологий РА, все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Согласно информации департамента дорог Министерства инфраструктур Грузии,направленной в Министерство транспорта, связи и IT-технологий РА, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.