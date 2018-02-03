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Автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты


По  состоянию 10:00 часов 3 февраля на автодорогах межгосударственного и республиканского значения погода без осадков.

Как  сообщили Арменпресс в Министерстве транспорта, связи и IT-технологий  РА, все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Согласно информации  департамента дорог  Министерства инфраструктур  Грузии,направленной в Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА, дорога Степанцминда-Ларс  открыта для  всех видов транспорта.

 




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