Мхитарян раньше всех начал тренироваться перед игрой с «Эвертоном»

Игрок национальной сборной Армении и лондонского клуба Arsenal Генрих Мхитарян приехал к клуб загодя и раньше всех начал тренироваться перед игрой с «Эвертоном».

Как передает Арменпресс, «оружейники» готовятся к матчу «Эвертоном» в рамках Премьер-лиги.

В рамках 26 тура Премьер-лигиArsenal 3 февраля примет «Эвертон». Матч начнется в 21:30 часов.