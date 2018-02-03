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Мхитарян раньше всех начал тренироваться перед игрой с «Эвертоном»


Игрок национальной  сборной  Армении и лондонского клуба Arsenal Генрих Мхитарян приехал к клуб загодя и раньше  всех начал тренироваться перед игрой с «Эвертоном».

Как передает Арменпресс, «оружейники» готовятся к матчу «Эвертоном» в рамках Премьер-лиги.

В  рамках 26 тура Премьер-лигиArsenal 3 февраля примет «Эвертон». Матч начнется в 21:30 часов.

 

 




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