Из 10 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 9
По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 10 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 1 и 2 февраля, раскрыто 9.
Зарегистрировано 3 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 7 случаев кражи, 6 случаев мошенничества, по 1 случаю вымогательства и хулиганства.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случая кражи.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 1 человек погиб, 12 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.
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