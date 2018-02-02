Американские военные самолеты вновь засекли у российской границы

Два американских самолета-разведчика вылетели с британской базы Милденхолл и направились к российской границе в Прибалтике. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar.

В операции участвовали Boeing RC-135W ВВС США и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon.

В понедельник российский истребитель Су-27 сопроводил самолет ВМС США EP-3 Aries в небе над Черным морем возле Крыма. В США маневр назвали небезопасным и отметили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий". По мнению американских военных, истребитель приблизился к EP-3 слишком близко.

При этом в Минобороны назвали действия Су-27 "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными" и посоветовали Пентагону прекратить полеты у государственной границы. США в ответ на это заявили, что военная авиация продолжит "мониторинг" международного воздушного пространства у берегов России.

USAF RC-135W 62-4134 LORA16 departed Mildenhall - Eastern Poland & Southern Baltic mission pic.twitter.com/UYNsWIwfuI — Mil Radar (@MIL_Radar) 2 февраля 2018 г.

US Navy P-8A 168432 LA011 departed Mildenhall - Eastern Poland & Baltic mission pic.twitter.com/46InsFlUHp — Mil Radar (@MIL_Radar) 1 февраля 2018 г.

С начала 2018 года американские разведсамолеты пролетали у российских границ со стороны Прибалтики как минимум 14 раз. Также стало известно о миссии американского беспилотника RQ-4A Global Hawk над акваторией Черного моря вдоль берегов Крыма.