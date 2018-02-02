Министр здравоохранения доложил президенту Армении о результатах реализованных в 2017 году программ и планах на 2018 год

В ходе рабочей встречи с президентом Республики Армении министр здравоохранения Левон Алтунян доложил о результатах реализованных в 2017 году программ, о стартовавших в 2018 году и намеченных на будущее новых программах, а также о ходе выполнения поручений, данных президентом прежде.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, министр подробно представил реализованные в прошлом году программы и планы на текущий год.

В конце встречи президент дал ряд поручений.