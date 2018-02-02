Госслужба безопасности пищевых продуктов Армении и Пограничное управление ФСБ РФ сотрудничают в предотвращении проникновения заразных заболеваний животных

Начальник Государственной службы безопасности пищевых продуктов министерства сельского хозяйства Армении Ишхан Карапетян и начальник Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, генерал-лейтенант Анатолий Михеев 2 февраля обсудили вопросы сотрудничества в пограничной зоне между двумя организациями, чтобы обеспечить стабильность скотоводческой эпидемической ситуации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Государственной службы безопасности пищевых продуктов, были представлены все мероприятия, которые были реализованы в 2017 году для предотвращения возможного проникновения инфекционных заболеваний животных из соседних стран на территорию республики.

Ишхан Карапетян назвал успешным традицию взаимодействия Службы и Пограничного управления ФСБ и выразил готовность продолжать обеспечивать как профессиональную помощь, так и необходимую информацию и, как следствие, надлежащий уровень контроля.

Говоря о географическом положении страны и связанном с этим риском проникновения инфекции, Анатолий Михеев коснулся возможной угрозы со стороны Ирана и Турции и важности усиления контроля над передвижением сельскохозяйственных животных для предотвращения опасности.

В конце встречи стороны подписали протокол, закрепив дальнейшие направления и приоритеты сотрудничества.