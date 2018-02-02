Вице-спикер НС Армении обсудил с многодетными родителями закон “О многодетных семьях”

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 2 февраля встретился с многодетными родителями.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи обсуждены положения проекта закона Армении “О многодетных семьях”. Вице-спикер НС подчеркнул, что многодетная семья – национальное достояние, добавив, что волнующие такие семьи вопросы всегда в центре внимания государства.

Подняты социальные, образовательные, здравоохранительные, квартирные проблемы многодетных семей и помощь государства в их решении. Достигнута договоренность о новой встрече и более детальном обсуждении проблем в Постоянной комиссии НС по здравоохранению и социальным вопросам.