Новый посол Мексики вручила верительные грамоты президенту Армении

Президент Армении Серж Саргсян 2 февраля принял новоназначенного посла Соединенных Штатов Мексики в Армении (резиденция в Москве) Норму Пенсадо Морено в связи с вручением верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, поздравив посла с назначением, Серж Саргсян выразил надежду, что своей активной и эффективной деятельностью она будет способствовать укреплению и развитию сотрудничества между Арменией и Мексикой.

Президент Саргсян отметил, что, несмотря на географическое расстояние между двумя странами, Армения очень заинтересована в укреплении дружественных отношений с Мексикой и расширении сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Президент отметил, что большой потенциал межправительственных отношений не был в полной мере использован в течение 26 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Тем не менее, по словам президента Республики Армения, определенная активность, зафиксированная в армяно-мексиканских отношениях в последние годы, обнадеживает.

Посол Морено поблагодарила президента за прием и отметила, что намерена активно работать и развивать отношения между двумя странами как в политической, так и в экономической, культурной, образовательной и других областях, представляющих двусторонний интерес. Посол подчеркнула, что у Армении и Мексики много общих принципов и ценностей, включая защиту прав человека и развитие демократии.

Собеседники также коснулись армяно-мексиканского сотрудничества в международных структурах.

Собеседники обоюдно подчеркнули важность расширения и укрепления правовой базы, а также отметили заметный прогресс в последние годы в активизации межпарламентских отношений.

Президент Армении и посол Мексики подчеркнули роль армянской общины Мексики в двусторонних отношениях, которая, по их мнению, невелика, но имеет свое место в укреплении двусторонних связей.