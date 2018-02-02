Мадрид считает, что Пучдемон не собирается возвращаться из Бельгии в Испанию

Власти Испании считают, что бежавший в Бельгию бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон не собирается возвращаться в пиренейское королевство. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства страны Иньиго Мендес де Виго.

Ранее газета El Eco передавала, что Пучдемон арендовал в бельгийском Ватерлоо просторный особняк площадью около 550 квадратных метров. В распоряжении политика будет 6 жилых комнат, 3 ванные с сауной, хорошо оборудованная кухня, гараж на 4 автомобиля и терраса площадью 100 квадратных метров, с которой открывается вид на сад в 10 соток. Стоимость проживания в этом доме составляет €4,4 тыс. в месяц.

В связи с этим Мендес де Виго отметил, что видел сообщения прессы о том, что бывший каталонский лидер перебирается в особняк. "У меня такое впечатление, что Пучдемон не хочет возвращаться в Испанию", - подчеркнул официальный представитель правительства. Он призвал председателя парламента Каталонии Роже Торрена выдвинуть на пост будущего каталонского лидера "нового кандидата", у которого нет проблем с правосудием.