Армен Джигарханян выписан из больницы

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна в пятницу выписали из больницы. Как передает Арменпресс, oн будет продолжать лечение дома, сообщил ТАСС заведующий труппой, представитель театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко.

"Армен Борисович выписан из больницы, он находится дома. У него будет амбулаторное лечение, и мы в любой момент ждем его в театре", - рассказал собеседник агентства.

31 января Джигарханяна доставили в одну из столичных больниц. По словам источника, актера на скорой увезли после просмотра им телепередачи на Первом (канале) с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, развод с которой в среду вступил в законную силу. В театре Джигарханяна ТАСС тогда подтвердили госпитализацию режиссера. Это была уже вторая госпитализация актера за январь.



