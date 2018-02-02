Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-02-18

ЕРЕВАН, 2 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 2 февраля, курс доллара США вырос на 0.06 драмa и составил 481.04 драм. Курс евро вырос на 1.95 драмa и составил 600.58 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 8.55 драм. Курс британского фунта сократился на 1.55 драмa и составил 683.80 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 54.63 драмa и составила 20745.04 драм. Цена серебра сократилась на 0.58 драмa и составила 265.86 драм. Цена платины сократилась на 106.33 драмa и составила 15403.93 драм.