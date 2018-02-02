Азиатские индексы - 02-02-18
ТОКИО, 2 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 февраля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.90% и составил 23274.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.33% и составил 1864.20 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.44% и составил 3462.08 пункта, а HANG SENG снизился на 0.12% и составил 32601.78 пункта.
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