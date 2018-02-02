Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 8-9 февраля будут в Армении
17:23, 2 Февраль, 2018
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США) и Стефан Висконти (Франция) 8-9 февраля будут в Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
Сопредседатели посетят также Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику).До визита в Армению сопредседатели посетят Азербайджан.
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