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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 8-9 февраля будут в Армении


Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США) и Стефан Висконти (Франция) 8-9 февраля будут в Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Сопредседатели посетят также Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику).

До визита в Армению сопредседатели посетят Азербайджан.


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