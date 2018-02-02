Премьер-министр Армении провел беседу с глазу на глаз с премьер-министром Узбекистана
17:19, 2 Февраль, 2018
В рамках состоявшегося в Алматы форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» премьер-министр Армении Карен Карапетян провел беседу с глазу на глаз с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министры обсудили вопросы углубления торгово-экономических связей между Арменией и Узбекистаном и подчеркнули важность установления бизнес-связей, осуществления шагов, направленных на активизацию сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Было отмечено, что вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества будут стержнем деятельности двусторонней межведомственной группы.
Собеседники коснулись также ряда других вопросов, представляющих взаимный интерес.