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Премьер-министр Армении провел беседу с глазу на глаз с премьер-министром Узбекистана


В рамках состоявшегося в Алматы форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» премьер-министр Армении Карен Карапетян провел беседу с глазу на глаз с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министры обсудили вопросы углубления торгово-экономических связей между Арменией и Узбекистаном и подчеркнули важность установления бизнес-связей, осуществления шагов, направленных на активизацию сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Было отмечено, что вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества будут стержнем деятельности двусторонней межведомственной группы.
Собеседники коснулись также ряда других вопросов, представляющих взаимный интерес.


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