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Spiegel: ФРГ предоставила убежище предполагаемому организатору попытки путча в Турции


Власти Германии предоставили статус беженца предполагаемому организатору попытки госпереворота в Турции. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Как уточняет издание, речь идет о руководителе Военной академии Турции, полковнике Ильхами Полате. По данным Der Spiegel, всего убежище получили четверо высокопоставленных турецких военных, участвовавших в мятеже в июле 2016 года.



 




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