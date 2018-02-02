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Airbus провел первые успешные тесты летающего такси


Компания A³, которая базируется в США и является подразделением Airbus, провела успешные испытания беспилотного летающего такси. Проект по созданию подобного транспортного средства называется Vahana, передает Арменпресс.

Тесты проходили на полигоне, расположенном в американском Пендлтоне, штат Орегон. В среду, 31 января, летательный аппарат поднялся на высоту пять метров и пробыл на ней 53 секунды. В четверг прототип сделал то же самое.

В компания отметили, что аппарат выполнил все упражнения в автономном режиме. На следующем этапе испытаний он должен не просто подняться в воздух, но и пролететь некоторое расстояние.




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