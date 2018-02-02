Время в Ереване: 11:07:36,   2 Февраль

Трамп обвинил руководство ФБР и минюста в предвзятости в пользу демократов


Президент США Дональд Трамп обвинил руководство ФБР и министерства юстиции в том, что они действуют пользу демократов и против республиканцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Высшее руководство и следователи ФБР и министерства юстиции политизировали священный процесс расследования в пользу демократов и против республиканцев. Это было бы немыслимо еще недавно, - написал Трамп в Twitter. - Рядовые сотрудники - прекрасные люди".

Трамп сделал эти высказывания накануне ожидаемой публикации Белым домом составленной республиканцами докладной записки, в которой руководство ФБР обвиняется в нарушениях при проведении расследования о якобы имевшем месте "российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.



 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации