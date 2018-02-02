Трамп обвинил руководство ФБР и минюста в предвзятости в пользу демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил руководство ФБР и министерства юстиции в том, что они действуют пользу демократов и против республиканцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Высшее руководство и следователи ФБР и министерства юстиции политизировали священный процесс расследования в пользу демократов и против республиканцев. Это было бы немыслимо еще недавно, - написал Трамп в Twitter. - Рядовые сотрудники - прекрасные люди".

Трамп сделал эти высказывания накануне ожидаемой публикации Белым домом составленной республиканцами докладной записки, в которой руководство ФБР обвиняется в нарушениях при проведении расследования о якобы имевшем месте "российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.





