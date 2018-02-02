Более 700 туристов заблокированы на западном побережье Новой Зеландии из-за циклона

Не менее 600 туристов в новозеландском городе Хааст оказались отрезаны от остальной части западного побережья Южного острова из-за обвала дороги, вызванного циклоном "Фэхи", сообщает в пятницу национальная радиокомпания Новой Зеландии.

Также сообщается, что 117 туристов были вынуждены провести ночь в своих автомобилях на дороге близ ледника Фокса.

Во многих районах Южного острова введен режим чрезвычайной ситуации. Жители по меньшей мере 5,5 тыс. домов в районе ледника Фокс и городов Хокитика, Харихари и Уатароа на его западном побережье остаются без электроэнергии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Циклон "Фэхи" обрушился на Новую Зеландию накануне и принес большое количество осадков, скорость порывов ветра достигала 160 км/ч.