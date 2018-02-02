Министр обороны Азербайджана принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 2 февраля принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в ходе встречи обсуждались нынешняя ситуация на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, результаты мониторинга и связанные с урегулированием конфликта другие вопросы.