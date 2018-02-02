Переговоры по Brexit состоятся 5 февраля в Лондоне

Британский министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье обсудят 5 февраля в Лондоне условия прекращения британского членства в евросообществе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу Дэвис написал на своей странице вTwitter.

"Жду с нетерпением, чтобы встретиться с Мишелем Барнье в Лондоне в понедельник [5 февраля]. Важный следующий шаг в нашей работе по налаживанию нового партнерства между Великобританией и Евросоюзом", - проинформировал он.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в интервью вещательной корпорации Би-би-си ранее в пятницу выразила уверенность, что Великобритания заключит соглашение с Евросоюзом об условиях переходного периода после Brexit во второй половине марта.

Евросоюз 29 января представил свою позицию на переговорах по условиям переходного периода для Великобритании, который начнется после ее выхода из сообщества 29 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.





