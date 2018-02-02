Объем торговли Армения-ЕАЭС вырос на 25%: Премьер-министр принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета

Возглавляемая премьер-министром Армении Кареном Карапетяном правительственная делегация в казахстанском городе Алматы 2 февраля приняла участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в своем выступлении премьер-министр Армении поблагодарил казахстанскую сторону и премьер-министра Казахстана за теплый прием и организацию заседания на высоком уровне.

Коснувшись развития интеграционного сотрудничества в рамках ЕАЭС, Карен Карапетян, в частности, отметил:

«Это наше первое заседание в текущем году, в течение которого председательство будет осуществлено нашими российскими друзьями, и армянская сторона готова к активному взаимодействию с председательствующей стороной и всеми государствами-членами в интересах дальнейшего продвижения евразийской интеграции.

Собственно, на заседании в узком составе мы уже определились по тем концептуальным моментам, которые относятся к сегодняшней повестке дня. Сейчас же вкратце, в этом составе, хотел бы лишь добавить следующее.

Комиссией проведен большой анализ на предмет фиксации макроэкономической ситуации в наших странах, взаимной торговли и вычленения тех предложений, совместное продвижение по которым будет идти в русле обеспечения устойчивого экономического развития. Действительно, в Армении за январь-ноябрь 2017 года мы зафиксировали рост по объему взаимной торговли с государствами-членами ЕАЭС примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По нашим прогнозам, эти числа в годовом разрезе будут еще более высокими. За тот же период зарегистрирован прирост экспортных поставок из Армении на рынок стран ЕАЭС на 40.4%, а также импортных поставок на 18.9%.

По сравнению с предыдущим годом показатель нашей экономической активности составляет 7.7% и мы ожидаем, что показатель ВВП будет примерно на таком же уровне. Полагаю, что необходимо не только закрепить эту тенденцию, но и продолжить усилия в направлении выхода на более широкую промышленную кооперацию, с акцентом на совместные инновационные проекты. Также важно держать в центре внимания работу по устранению еще имеющихся на общем рынке барьеров, обеспечить необходимые предпосылки для ведения бизнеса в условиях единых правил здоровой конкуренции и эффективного использования логистических и транспортно-коммуникационных возможностей.

Здесь говорилось о расширении рынков, и в этом контексте хочу вас проинформировать, что в конце прошлого года на армяно-иранской границе в Мегри начала действовать свободная экономическая зона. Полагаем, что данная СЭЗ является хорошей площадкой для бизнеса стран ЕАЭС, который заинтересован в выходе на иранский рынок. Мы очень открыты в этом плане и готовы сотрудничать не только на правах размещения капитала в свободной экономической зоне, но и совместного инвестиционного сотрудничества. Рассчитываем, что мультипликативный эффект от функционирования СЭЗ даст новый виток развитию наших экономик».

Премьер-министры стран ЕАЭС в узком составе обсудили вопросы, связанные с цифровой повесткой ЕАЭС, а также обязательствами стран-участниц в рамках функционирования внутреннего рынка.

На обсуждении в расширенном составе были представлены вопросы, касающиеся макроэкономической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и устойчивого экономического развития, взаимной торговли, промышленности и агропромышленного комплекса, пенсионного обеспечения трудящихся.

По итогам заседания подписан ряд документов. Принято решение о проведении следующего заседания Евразийского межправительственного совета в апреле в Российской Федерации.