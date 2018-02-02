Анкаре следует отказаться от опасного популизма своей политики отрицания Геноцида армян: глава МИД Армении

Процесс признания Геноцида армян является необратимым. Очевидно, что продолжающаяся около столетия политика отрицания провалилась, однако Турция все еще придерживается стереотипов. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, об этом в ответ на вопрос Радио Свободы сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Вопрос: Министр иностранных дел Турции назвал популизмом сделанные президентом Франции в его последнем выступлении заявления о Геноциде

Ответ: В Турции не могут не осознавать, что процесс признания Геноцида армян является необратимым. Очевидно, что продолжающаяся около столетия политика отрицания провалилась, однако Турция все еще придерживается стереотипов.

Анкара не стесняется искажать не только исторические факты, но и текущие реалии, искажая в том числе и решения Европейского суда по правам человека.

В открытом письме Международной ассоциации исследователей геноцида премьер-министру Турции справедливо отмечается, что Геноцид армян широко документирован в Соединенных Штатах и других странах, в том числе и в тысячах официальных документах Германии и Австро-Венгрии, которые являлись союзниками Османской Империи во время войны, в свидетельствах дипломатов, миссионеров и переживших Геноцид людей, в многочисленных исторических и юридических исследованиях, даже в архивах Османского военного трибунала.

Следует отметить, что наряду со многими другими странами Германия и Австрия не только признали Геноцид армян, но и приняли свою долю ответственности как союзников Турции в тот период.

Международное сообщество неоднократно подчеркивало, что отрицание Геноцида создает благодатную почву для повторения преступлений против человечества. Вместо того, чтобы называть признавших Геноцид армян «популистами», Анкаре следует отказаться от опасного популизма своей политики отрицания и проявить мужество, чтобы встретиться лицом к лицу со своим прошлым.