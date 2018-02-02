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Премьер-министр Армении в Алматы провел встречу с глазу на глаз с председателем правительства РФ


Премьер-министр Армении Карен Карапетян 2 февраля в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы провел встречу с глазу на глаз со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министры обсудили ряд вопросов армяно-российской экономической повестки дня, коснулись объемов товарооборота между двумя странами, развития экономических отношений, реализации инвестиционных программ.




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