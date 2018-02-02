Ученые признали небольшие количества спиртного полезными для мозга

Употребление небольших количеств вина и других спиртных напитков защищает мозг от развития воспалений и помогает его клеткам избавляться от токсинов, заявляют биологи в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Как правило, длительный прием больших количеств алкоголя вредит работе центральной нервной системы, а не помогает ей. С другой стороны, нам удалось показать, что небольшие дозы спиртного являются полезными для здоровья мозга, так как они помогают ему очищать себя от "мусора", — заявила Майкен Недергаард (Maiken Nedergaard) из университета Рочестера (США), сообщает Арменпресс.

Подобные результаты экспериментов, как считают Недергаард и ее коллеги, говорят в пользу того, что умеренные дозы спиртного действительно могут защищать человека от развития болезни Альцгеймера, старческого слабоумия и других проблем с мозгом.