Мэй: Лондон заключит сделку о переходном периоде после Brexit во второй половине марта

Великобритания заключит соглашение с Евросоюзом об условиях переходного периода после Brexit во второй половине марта. Как передает Арменпресс, об этом в интервью BBC сообщила в пятницу премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

"Через семь недель у нас будет соглашение с Европейским союзом", - сказала она, указав также на важность заключения торговой сделки с ЕС, которая пойдет на пользу обеим сторонам и положительно повлияет на процесс создания рабочих мест в Великобритании.

29 февраля Евросоюз представил свою позицию на переговорах по условиям переходного периода для Великобритании, который начнется после ее выхода из сообщества 29 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня прошлого года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.





