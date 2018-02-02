Yomiuri: бутылка японского виски продана на аукционе за рекордные $299 тыс.

Бутылка односолодового виски марки Yamazaki 50 Years продана на аукционе Sotheby's в Гонконге за рекордную сумму почти $299 тыс. Это наивысшая цена, когда-либо уплаченная за алкоголь японского производства, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу газета Yomiuri shimbun.

Виски марки Yamazaki 50 Years был выпущен в продажу в декабре 2011 года в количестве всего 150 бутылок. Напиток изготовлен на основе особо отобранного элитного солода и выдержан в бочках из японского дуба не менее 50 лет. В 2011 году Yamazaki 50 Years продавались в Японии по цене 1,05 млн иен (около $9,5 тыс.) за бутылку. Вся партия была быстро раскуплена коллекционерами и любителями.





