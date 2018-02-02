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В Средиземном море у побережья Ливии утонули около 90 мигрантов


Около 90 мигрантов утонули в пятницу утром в Средиземном море в результате кораблекрушения. Как передает Арменпресс, об этом сообщила на брифинге в Женеве представитель Международной организации по миграции Оливия Хейден.

"По оценкам, 90 мигрантов утонули сегодня рано утром вследствие кораблекрушения у побережья Ливии", - отметила она. На берегу были обнаружены тела 10 человек, двое из них - ливийцы, восемь - пакистанцы.

Два человека выжили, их подобрали в море рыбаки.



 




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