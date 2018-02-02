Во Франции пять человек погибли при крушении двух военных вертолетов

Пять человек погибли в результате крушения двух военных вертолетов в департаменте Вар на юге Франции, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель местной префектуры.

Крушение двух вертолетов летной школы французских ВВС произошло в районе городка Карсес около 10 утра по местному времени (12.00 мск).

"По предварительным данным, погибли пять человек. Обстоятельства трагедии выясняются, префект выехал на место катастрофы", — сказал представитель местных властей.