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Во Франции пять человек погибли при крушении двух военных вертолетов


Пять человек погибли в результате крушения двух военных вертолетов в департаменте Вар на юге Франции, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель местной префектуры.

Крушение двух вертолетов летной школы французских ВВС произошло в районе городка Карсес около 10 утра по местному времени (12.00 мск).

"По предварительным данным, погибли пять человек. Обстоятельства трагедии выясняются, префект выехал на место катастрофы", — сказал представитель местных властей.

 

 




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