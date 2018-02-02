Частота транспортного обслуживания в Ереване будет равна 5 минутам

В часы пик интенсивность транспортного обслуживания в Ереване будет повышенной, ожидание будет равно 5 минутам. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 2 февраля сказал руководитель рабочей группы по проведению реформ общественного транспорта Еревана, вице-мэр Ваге Никоян.

По его словам, самая высокая нагрузка наблюдается в период 08:00-19:00, и именно на это время придется самая высокая интенсивность транспортного обслуживания в Ереване, а именно, с частотою в 5 минут раз.

Параллельно транспортной реформе, в действие будет введено особое приложение, которое позволит определить время прибытия и длительность маршрута, благодаря чему пассажиры смогут лучше управлять своим временем, а путешествия по маршрутам Еревана станут короче и быстрее.

Как известно, 18-го января состоялось первое в этом году заседание профессиональной рабочей группы по реформам общественного транспорта Еревана. Руководитель рабочей группы, заместитель мэра Еревана Ваге Никоян представил проект новой сети общественного транспорта Еревана, разработанный консалтинговой компанией WYG. Заключительный вариант проекта будет представлен после профессиональных исследований, которые проведут члены рабочей группы.

В частности, новым проектом предлагается трехкратно сократить количество транспортных средств и маршрутов. Таким образом, вместо 115 будут действовать 42 маршрута, а вместо 2039 транспортных средств – 939. Транспортные средства, в отличие от существующей системы, будут действовать по принципу взаимодополнения. «Представленным проектом будут исключены повторяющиеся маршруты. В то же время, транспортные средства будут одинаково доступны во всех частях столицы, обеспечивая безопасное, надежное и надлежащее обслуживание пассажиров», – отметил Ваге Никоян.