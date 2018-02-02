Кандидат в президенты от правящей Республиканской партии Армении Армен Саргсян посетил армянскую церковь в Москве.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви.

Армен Саргсян, в сопровождении предстоятеля, архиепископа Езраса Нерсисяна, посетил Кафедральный собор Преображения Господня, где зажег свечи и ознакомился с историей строительства комплекса.

«Собор Москвы выделяется среди всех армянских церквей, которые я видел, своим подчеркнутым армянством и монументализмом», - заявил Армен Саргсян.

Архиепископ Езрас Нерсисян представил деятельность епархии в духовной, образовательной, социальной сферах. «В целях укрепления духовной жизни наших благочестивых детей, в разных общинах епархии действует 41 церковь, еще 14 строятся, ремонтируются молитвенные дома, устанавливаются хачкары», - сказал архиепископ.

В свою очередь, Армен Саргсян подчеркнул, что Армянская церковь, особенно за пределами родины, играет историческую роль в деле сохранения армянской идентичности. Он затронул еще и тему исключительной роли Армянской церкви в деле развития духовной жизни и культуры армянского народа.

Кандидатом на пост четвертого президента Армении от РПА назван бывший премьер-министр Армении, посол Армении в Соединенном Королевстве Армен Саргсян.

Как передает «Арменпресс», президент Серж Саргсян уже встречался с ним в президентской резиденции.

Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Женат, имеет двоих сыновей. Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета. В 1976-1984 гг. преподавал физику в ЕГУ, основал отдел компьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики.

В 1976-1984 годах преподавал в ЕГУ, основал Отдел ком пьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики в ЕГУ. Был приглашенным исследователем и преподавателем в Кембриджском университете, Институте математики Лондонского университета.

В 1991-1995 гг. Армен Саргсян был послом Армении в Соединенном Королевстве. Одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Европейском союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане.



В 1995-1996 гг. был руководителем миссии Армении в Европейском союзе.

В 1996-1997 гг. Армен Саргсян был премьер-министром Армении.

В 1998-1999 гг. он снова занимал должность посла Армении в Лондоне.

В сентябре 2013 года Армен Саргсян в третий раз занял пост посла Армении в Соединенном Королевстве.

С 2000 года является основателем и президентом организации Eurasia House International.

Занимал и другие почетные и исполнительные должности.