СМИ: Тереза Мэй подарила Си Цзиньпину диски с фильмами об экологии

Британский премьер-министр Тереза Мэй во время своего визита в Китай вручила председателю КНР Си Цзиньпину подарочный набор DVD-дисков с многосерийным документальным фильмом BBC о природе Blue Planet 2 ("Голубая планета 2"). Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным газеты, смысл такого подарка заключается в том, что он наглядно демонстрирует приверженность Великобритании борьбе с загрязнением окружающей среды. В фильме рассказывается о засорении Мирового океана пластиковыми отходами.

В наборе DVD-дисков также было специальное послание Си Цзиньпину от известного британского телеведущего и натуралиста Дэвида Аттенборо. В нем он предостерегает об опасностях, порожденных человеческой деятельностью, для планеты.



