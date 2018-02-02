Товарооборот между Арменией и Казахстаном вырос на 51.2%

Находящийся с рабочим визитом в Алматы премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня, 2 февраля, встретился с премьер-министром Республики Казахстан Бакытжаном Сагинтаевым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил, что благодаря совместной работе за 11 месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, товарооборот между двумя странами вырос на 51.2 %. Стороны выразили единое мнение, что сейчас необходимо продолжить усилия в направлении улучшения этих показателей и дальнейшего углубления экономических связей.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян подчеркнул, что в обеих странах есть многочисленные перспективные проекты, которые можно реализовать совместно и на взаимовыгодных условиях.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия в сферах информационных технологий, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности.

Карен Карапетян ознакомил коллегу с возможностями свободной экономической зоны, открывшейся в ноябре прошлого года в Мегри – на армяно-иранской границе, отметив, что СЭЗ, а также наличие льготных торговых режимов предоставляют хорошие возможности для выхода через Армению на другие крупные рынки.