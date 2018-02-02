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В Иране задержали 29 женщин после протестов с непокрытой головой


Полиция в Тегеране задержала 29 женщин, участвовавших в акции протеста против ношения хиджаба, за нарушение общественного порядка,  как передает Арменпресс, об этом пишет в пятницу газета The Guardian.

Протесты женщин состоялись в среду в рамках кампании "белые среды", придуманной журналисткой Масих Алинежад в мае 2017 года. Она призвала женщин надевать хиджабы белого цвета или вовсе приходить с непокрытой головой.

В социальных сетях и СМИ появляются фотографии женщин, снявших хиджаб и державших его на палках как флаг в знак протеста против обязательного ношения головного платка.

Генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери назвал прошедшие протесты "инфантильными" и заявил, что их подстрекают из-за рубежа, пишет издание.

Обязательное ношение головного платка в Иране для женщин было введено после Исламской революции в 1979 году.

 

 




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