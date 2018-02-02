Гонконг признан самой свободной экономикой мира 24-й год подряд

Гонконг в 24-й раз признан территорией с самой свободной экономикой в мире. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу результаты ежегодного исследования, проводимого американским фондом The Heritage Foundation.

"Индекс экономической свободы" Гонконга авторы доклада оценили в 90,2 балла из 100 возможных. Бывший британский анклав, в котором после перехода под юрисдикцию Китая по формуле "одна страна - две системы" сохраняются крайне благоприятные условия для ведения бизнеса, лидирует в этом рейтинге уже 24-й год подряд.

"Принципы свободного рынка долгое время остаются краеугольным камнем экономического процветания Гонконга и его международной конкурентоспособности", - прокомментировал результаты исследования министр финансов этого специального административного района КНР Пол Чан.

Второе место занимает Сингапур (88,8 баллов). В шестерку лидеров, чей показатель превышает 80 баллов, также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Австралия и Ирландия. За ними следуют Эстония, Великобритания, Канада и ОАЭ.