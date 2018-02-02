Назван простой способ сбросить вес

Ученые клиники Майо (США) выяснили, что люди, которые проводят шесть часов на ногах ежедневно, легче теряют вес, чем те, кто ведет сидячий образ жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Специалисты проанализировали результаты 46 исследований с участием 1 184 человек, средний возраст которых составлял 33 года, а средняя масса — 65 килограммов. Оказалось, что в стоячем положении в минуту сжигается на 0,15 килокалории больше, чем в сидячем. При экстраполяции на шесть часов в первом случае теряется дополнительные 54 килокалории. По словам исследователей, это значит, что за четыре года человек может сбросить десять килограммов веса.

Сидячий образ жизни считается одним из основных факторов развития ожирения и сопутствующих заболеваний, включая диабет и нарушения сердечно-сосудистой системы. Люди в западных странах проводят на стуле 7-12 часов в день, что в некоторых случаях не связано с работой.

В то же время диета в большей степени помогает сбросить вес, чем физические упражнения. Об этом в январе 2018 года сообщил Филипп Стэнфорт (Philip Stanforth), профессор спортивной медицины в Техасском университете, в интервью изданию Science Alert. По мнению ученого, физические упражнения требуют много времени и усилий, чтобы значительно снизить массу тела. В то же время можно исключить из рациона питания высококалорийные продукты, богатые жирами и углеводами, что позволит уменьшить обхват талии за достаточно короткий срок.