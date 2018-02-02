Apple сообщила о новом снижении продаж iPhone

Компания Apple зафиксировала рекордную выручку, превысившую $88 млрд, однако объемы продаж ее смартфонов iPhone продолжают сокращаться. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствует опубликованная в четверг отчетность за первый квартал 2018 финансового года.

Как следует из этих документов, в течение трех месяцев, которые завершились 30 декабря 2017 года, было продано примерно 77,3 млн смартфонов iPhone, общая выручка составила $88,3 млрд, а чистая прибыль - $26,3 млрд.

По сравнению с данными за первый квартал 2017 финансового года, первый показатель продемонстрировал снижение, а последние два - рост. В указанный период Apple удалось реализовать 78,3 млн iPhone, суммарная выручка равнялась $78,4 млрд, а прибыль - $23,4 млрд.

Объемы продаж iPhone непрерывно росли на протяжении примерно восьми лет с момента появления этих устройств на рынке. О снижении данного показателя впервые было объявлено 26 апреля 2016 года. Тенденция к сокращению продаж указанных устройств с тех пор продолжилась.