На некоторых улицах Еревана будут выделены полосы движения для автобусов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 2 февраля сказал руководитель рабочей группы по проведению реформ общественного транспорта Еревана, вице-мэр Ваге Никоян.

По его словам, избранная длина автобусов 18 м объясняется их экономичностью. «Если можно использовать большие автобусы, которые могут перевозить большее число пассажиров при меньших затратах, почему не использовать их», - заметил Никоян. Он напомнил, что именно большие автобусы благодаря экономичности позволят сократить затраты и тем самым снизить стоимость проезда и разгрузить центр города за счет сокращения числа маршрутов. Кроме того, на некоторых улицах Еревана будут выделены полосы движения для автобусов.

Как сказал руководитель рабочей группы по проведению реформ общественного транспорта Еревана, вице-мэр Ваге Никоян, если 18 метровые вызовут неудобство, их заменят на 12-метровые, которые и сейчас ездят по Еревану. Он напомнил, что в советские времена в том числе в Ереване активно эксплуатировались сдвоенные автобусы, и проблем они не вызывали. Число остановок консультант предложил увеличить с 840 существующих до 1180.

Как известно, 18-го января состоялось первое в этом году заседание профессиональной рабочей группы по реформам общественного транспорта Еревана. Руководитель рабочей группы, заместитель мэра Еревана Ваге Никоян представил проект новой сети общественного транспорта Еревана, разработанный консалтинговой компанией WYG. Заключительный вариант проекта будет представлен после профессиональных исследований, которые проведут члены рабочей группы.

В частности, новым проектом предлагается трехкратно сократить количество транспортных средств и маршрутов. Таким образом, вместо 115 будут действовать 42 маршрута, а вместо 2039 транспортных средств – 939. Транспортные средства, в отличие от существующей системы, будут действовать по принципу взаимодополнения. «Представленным проектом будут исключены повторяющиеся маршруты. В то же время, транспортные средства будут одинаково доступны во всех частях столицы, обеспечивая безопасное, надежное и надлежащее обслуживание пассажиров», – отметил Ваге Никоян.