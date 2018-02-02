За проезд в одном направлении в Ереване будут платить один раз, независимо от числа пересадок

Реформы общественного транспорта Еревана предусматривают, что пассажиру не придется платить за пересадки. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 2 февраля сказал руководитель рабочей группы по проведению реформ общественного транспорта Еревана, вице-мэр Ваге Никоян.

По его словам, самое большее число пересадок – 3. «Принцип в том, что билетная система будет строиться таким образом, чтобы человек платил один раз за один маршрут, несмотря на пересадки», - заметил вице-мэр. Какая система оплаты будет выбрана (по времени, километражу, числу остановок), пока не определено. Однако сколько именно, хотя бы приблизительно, будет стоить поездка в общественном транспорте, пока остается тайной, причем вопрос, судя по пояснениям вице-мэра, остается неясен и самой мэрии.

Говоря о сроках реализации проекта, вице-мэр отметил, что пока отступлений от графика нет, и к концу года планируется иметь заключенные договора. «Если будут заключены договора, а автобусы будут в пути», - пояснил Никоян, добавив, что такие масштабные изменения могут вызвать и отклонения от графика.

Как известно, 18-го января состоялось первое в этом году заседание профессиональной рабочей группы по реформам общественного транспорта Еревана. Руководитель рабочей группы, заместитель мэра Еревана Ваге Никоян представил проект новой сети общественного транспорта Еревана, разработанный консалтинговой компанией WYG. Заключительный вариант проекта будет представлен после профессиональных исследований, которые проведут члены рабочей группы.

В частности, новым проектом предлагается трехкратно сократить количество транспортных средств и маршрутов. Таким образом, вместо 115 будут действовать 42 маршрута, а вместо 2039 транспортных средств – 939. Транспортные средства, в отличие от существующей системы, будут действовать по принципу взаимодополнения. «Представленным проектом будут исключены повторяющиеся маршруты. В то же время, транспортные средства будут одинаково доступны во всех частях столицы, обеспечивая безопасное, надежное и надлежащее обслуживание пассажиров», – отметил Ваге Никоян.