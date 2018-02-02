Трамп примет в Белом доме перебежчиков из КНДР

Президент США Дональд Трамп в пятницу встретится в Овальном кабинете Белого дома с людьми, бежавшими из Северной Кореи, как передает Арменпресс, об этом сообщает The Washington Post.

Ожидается, что в Белом доме побывают до восьми человек. Среди них будет Чи Сон Хо, присутствовавший на обращении к американскому Конгрессу "О положении страны" Трампа, где президент в очередной раз раскритиковал северокорейский режим.

"Никакой режим так жестко и всецело не подавлял собственных граждан, как северокорейская диктатура. Безрассудная погоня КНДР за ядерным оружием очень скоро может стать угрозой для нашей страны", - сказал Трамп в ходе выступления перед конгрессом.

Газета отмечает, что встреча позволит Трампу обратить внимание на нарушение прав человека в КНДР, но в то же время называет ее "провокационным действием".