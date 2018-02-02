Это был переломный момент в ВОВ: в Ереване отметили 75-летие Сталинградской битвы

В Парке Победы в Ереване собрались ветераны ВОВ, политические деятели, дипломаты, которые возложили цветы к Вечному огню. Как передает «Арменпресс», : в Ереване отметили 75-летие Сталинградской битвы.

Посол РФ в Армении Волынкин поздравил всех с этим знаменательным днем и пожелал ветеранам блахополучия и крепости духа.

«Это был переломный момент в ВОВ, эта победа изменила ход войны. Защитники Сталинграда всегда будут жить в нашей памяти, которую мы передадим поколениям. Пусть небо Армении всегда будет безоблачным и голубым, пусть будет мир»,- сказал он.

Выступил также 91-летний ветеран ВОВ, подполковник-танкист Генрик Харатян, который в 16-летнем возрасте пошел на фронт добровольцем.